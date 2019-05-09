09.05.2019 | 14:48

Сегодня ночью популярный артист, выпускник телевизионного проекта «Фабрика звезд» Макс Барских попал в серьезную аварию. ДТП произошло в Лос-Анджелесе, где известный певец находился на отдыхе.

На своей странице в социальной сети Instagram Барских опубликовал последствия аварии. На снимке был запечатлен его дорогой автомобиль марки Chevrolet, который оказался серьезно поврежден. От столкновения сработали подушки безопасности.

Макс Барских признался, что не следует забывать ценить каждый момент своей жизни. «Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь!» — обратился к своим подписчикам певец.

В ответ поклонники начали спрашивать артиста о его самочувствии. Но Макс не ответил, а чуть позже его пост из Instagram был удален, что серьезно обеспокоило фанатов. Успокаивать их пришлось исполнительному продюсеру певца.

Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя изданию «Инфореактор». «Барских был в госпитале, где проходил обследование. Сейчас, видимо, спит», — сказал он. По словам Кажияна, певец не виноват в аварии.

Макс Барских в 2008 году попал на проект «Фабрика звезд-2», но покинул его по собственному желанию. Исполнитель известен как автор хитов «Туманы», «Полураздета» и «Берега».