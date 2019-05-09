09.05.2019 | 13:00

Спустя два года разлуки актриса Татьяна Васильева смогла обнять своих внуков Ваню и Гришу. Однако артистка была вынуждена ради этого расстаться с огромной суммой.

Дело в том, что между Васильевой и первой женой ее сына Филиппа Анастасией три года шли судебные тяжбы. Народная актриса пыталась через суд добиться встреч с внуками, которых бывшая невестка увезла в Германию.

Хотя суд встал на сторону Васильевой, Анастасия не выполняла его решений. Компромисса удалось добиться лишь недавно.

После развода c Филиппом Анастасия осталась без жилья в Москве и настаивала, чтобы ей купили квартиру в столице. Васильева очень соскучилась по внукам и решила закончить все ссоры.

Таким образом, у артистки просто не было выбора: когда речь идет о самых любимых, не жалко ничего... Хоть Васильева и говорит, что цена оказалась не так велика, но всем известно, что жилье в столице сейчас стоит бешеных денег.

"Да, я купила квартиру в Москве, как хотела бывшая невестка. Пока это однокомнатная квартира. Оформила ее не на Настю, а на внуков. За это бывшая невестка разрешила мне видеться с детьми. Теперь на каждые каникулы они приезжают к нам в Москву. Вот сейчас на весенние каникулы с нами", цитирует Васильеву сайт "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что неожиданная кончина актрисы Ирины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей, артистка Татьяна Васильева, опровергла глупые домыслы обывателей.

Артистка заявила, что не имеет к следствию никакого отношения. Расследованием, по ее мнению, должны заниматься компетентные органы и, при желании, родственники Ирины.