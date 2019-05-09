09.05.2019 | 16:54

Популярная певица Юлия Началова скончалась почти два месяца назад. После смерти артистки туманной оставалась судьба ее дочери Веры. Изначально планировалось, что девочка будет находиться с родителями Началовой, но вышло иначе.

Судя по всему, 12-летней Началовой гораздо комфортнее жить с отцом, бывшим футболистом сборной России Евгением Алдониным. Теперь Вера воспитывается не только папой, но и его новой женой Ольгой. Она сдружилась со своим сводным братом.

Все вместе они весело проводят время: гуляют, играют в настольный футбол. Кроме того, Евгений и Ольга посещают мероприятия, в которых принимает участие Вера. Недавно девочка выступала на концерте в школе.

Началова развелась с Алдониным в 2011 году. Несмотря на то что у спортсмена появилась новая семья, это никогда не мешало ему общаться с дочкой. Близкие к Алдонину источники утверждают, что дочь Началовой прекрасно чувствует себя в новой семье и отлично ладит со всеми ее членами.

После смерти певицы именно Евгений Алдонин встал на защиту интересов Веры. Он всячески пытался решить вопрос, чтобы квартира Началовой досталась именно девочке. На нее претендовал еще один муж Началовой - хоккеист сборной России Александр Фролов.

"После развода я оставил Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину квартиры. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает", — рассказал Алдонин.

Юлия Началова была госпитализирована 8 марта 2019 года. Врачи диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже они опровергли информацию о волчанке. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта после операции артистка скончалась.