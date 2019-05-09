09.05.2019 | 23:15

Известный журналист скончался в возрасте 59 лет. Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре столицы. Он двигался со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно Сергей Доренко почувствовал недомогание. В районе дома 71 по улице Земляной вал журналист потерял управление мотоциклом.

После Доренко пролетел наискосок по встречной полосе до отбойника. Вероятно, его подвело сердце или причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По другой версии, Сергей скончался от травм, полученных при падении с мотоцикла. Что именно произошло на дороге, выясняется.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи пытались вернуть журналиста к жизни около полутора часов, но не смогли спасти Сергея Доренко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, журналист только недавно приобрел "Триумф". Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети 23 апреля.

Сергей Доренко – легенда российской журналистики. С 1996 по 2000 год он вел информационную программу "Время" и именную авторскую программу на телеканале ОРТ. Позже он работал главным редактором "Русской службы новостей", в 2014-м перешел на радиостанцию "Говорит Москва". Не так давно завел блог на YouTube.

Пользователи Сети выражают соболезнования близким и друзьям Сергея Доренко. "Соболезную родным и близким. Терпения..."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) , "Как так,ужааааас. Соболезнуем", – пишут интернет-обыватели.