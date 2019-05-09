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Полезное | Известная модель раскрыла оригинальный способ похудения

09.05.2019|18:21
Печать

47-летняя британская модель Лиза Сноудон является обладательницей стройной фигуры. Звезда рассказала поклонникам, как ей удается в таком возрасте оставаться в прекрасной форме.

Манекенщица раскрыла свой главный секрет. Во время приема пищи она использует китайские палочки вместо вилки. Таким образом Лиза ест медленнее и чувство насыщения к ней приходит раньше. "Это прекрасный способ заставить себя есть меньше", – порекомендовала своим поклонникам Сноудон.

Звезда добавила, что не пользуется весами. О переменах во внешности она узнает по одежде. Например, если модель чувствует, что джинсы становятся малы, то начинает тщательнее следить за размером порций и ограничивает прием углеводов после шести вечера.

Лиза Сноудон также посоветовала поклонникам не забывать о физических упражнениях. Спорт не только позволяет оставаться в отличной форме, но и положительно влияет на психику. Манекенщица призналась, что именно ежедневные тренировки помогли ей побороть депрессию, передает Lenta.ru.

Ранее участница популярного шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина раскрыла свой секрет избавления от лишних килограммов. Благодаря сбалансированному питанию и физическим нагрузкам актрисе удалось похудеть на 11 килограммов. Звезда добавила, что на протяжении нескольких месяцев ела супы, овощи и рыбу. Артистка полностью исключила из рациона мясо, мучное и сладкое.

Источник — dni.ru
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