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Полезное | Единственная дочь обвинила Этуша в унижении больной раком жены

09.05.2019|23:38
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Два месяца прошло со дня кончины талантливого актера, Народного артиста СССР Владимира Этуша. Он запомнился миллионам жителей нашей страны, как яркая и незаурядная личность. Его киногерои пленили, очаровывали и заставляли улыбаться.

А в жизни Владимир Этуш оказался раздражительным и не слишком приятным в общении человеком. Так о нем отзывается его единственная дочь - Раиса. По ее словам, он много лет обижал и унижал свою супругу, с которой прожил более 50 лет.

По ее мнению, Владимир не выдержал испытания славой. Он часто приходил домой раздраженным и вымещал свою злобу на близком ему человеке.

«Очень переменился к нам. У нас с папой всегда была дистанция. Но теперь она становилась все длиннее и длиннее. Мама в этой ситуации оказалась между двух огней. Она привыкла во всем поддерживать мужа, быть с ним заодно, но при этом не могла не видеть меня и родного внука. Все чаще жаловалась на скандалы дома, причем по любому поводу», - вспомнила Раиса в интервью журналистам издания Starhit.

«Помню, как примерно через три года после нашей ссоры мама позвонила и плача жаловалась, что он опять кричит на нее. Мама не могла бросить мужа. Столько лет вместе, и потом, она его любила. А папа вымещал на ней весь свой негатив, направленный на дочь», — дополнила свой рассказ дочь Этуша.

В итоге брак Владимира и Нинель дал трещину. Этуш нашел себе новую спутницу жизни, а его бывшая супруга на фоне ссор и развода тяжело заболела. У нее был диагностирован рак. Но даже зная об этом, Владимир Абрамович повел себя довольно жестоко по отношению в экс-жене. Он не давал деньги на сиделку. За матерью ухаживала Раиса.

В конце концов дочь смогла простить отца: «Я нашла в себе силы его простить и попросить прощения. Господь позаботился обо мне и продлил жизнь папе», — призналась Раиса изданию Starhit.

Сейчас Раиса Этуш, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, замужем за американским бизнесменом. Проживает в США. Воспитывает внука Этуша, которого назвали в честь дедушки.

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Гость|10.05.2019 00:10|

Сор из избы?! И чего ради?

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