09.05.2019 | 18:27

Недавно на телеканале «Ю» состоялась премьера реалити-шоу «Беременна в 16». Героиней первой серии стала Алина (имя изменено) из Пензы, несколько лет прожившая в детском доме. В передаче девушка рассказывала о своей нелегкой судьбе и о внезапной беременности. Преодолевать трудности взрослой жизни ей помогала волонтер Сания Денисова.

«Папа умер, когда я была совсем маленькой, а маме я оказалась не нужна, — поведала с экрана пензячка. — Она сильно выпивала, пропадала из дома. В итоге до 14 лет меня воспитывала бабушка. Но два года назад она умерла, и я вернулась к маме. Та срывала на мне злость. Я написала на нее заявление в полицию и оказалась в детдоме. Потом поступила в колледж. Но через некоторое время узнала, что беременна...»

Сейчас Алине пишут добрые люди, предлагают помощь. Волонтер Сания тоже получает уйму сообщений, но все примерно такого рода: «А если я забеременею, тоже смогу на этой передаче заработать и стать популярной в соцсетях?»

«Все вывернули наизнанку, исказили, — вздыхает Сания. — Посмотрев такую программу, девчушки решили, что можно беременеть когда угодно — государство и волонтеры помогут».

Меж тем «денежный кран» в виде пособия на младенца закрывается ровно в тот день, когда ему исполняется три года. И вот тогда родители, часто сами выросшие в детдоме, сдают туда своих малышей.

Приходится порой идти на радикальные меры: одну молоденькую непутевую мамочку Сания с другими волонтерами побрила налысо — девушка вынуждена была практически полгода не выходить из дома и избегать даже близких друзей. Зато за это время она привязалась к своему ребенку и теперь — пример для остальных.

Сания убеждена, что такая вседозволенность и безнаказанность — результат того, что дети не приучены к ответственности, как было раньше. Активистка как может пытается изменить ситуацию: проводит в школах уроки добра, старается прививать ученикам любовь к труду. И даже возглавляет могучую кучку под хрестоматийным названием «Тимур и его команда». «Удивительно, что не все родители одобрили идею такого отряда, — разводит руками волонтер. — Некоторые возмущаются: мол, почему мой ребенок должен что-то где-то убирать? Но ведь именно добровольный труд и приводит к чистым помыслам!»