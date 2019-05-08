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Полезное | Жена откровенно о расставании с Боярским: «Он меня достал своим пьянством»

08.05.2019|13:25
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Лариса Луппиан, супруга прославленного актера Михаила Боярского, откровенно рассказала о расставании с мужем. По словам артистки, в Санкт-Петербурге она уже подготовила все бумаги для развода.

В 2019 году фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" отпразднует свой юбилей. Ровно 40 лет назад легендарная картина вышла на советских экранах. Фильм в одночасье сделал исполнителя главной роли Михаила Боярского известным на всю страну.

Не секрет, что во время съемок актер прикладывался к бутылке. Так артист заглушал ужасные боли в позвоночнике. Незадолго до начала съемок Михаил Боярский попал в страшную автомобильную аварию, и врачи собирали его буквально по частям. Поэтому для артиста, который работал на износ и сам выполнял все трюки, алкоголь казался верным союзником: помогал справиться со старыми травмами и напряжением съемочного дня.

Незаметно это увлечение переросло в тяжелую зависимость. Начались проблемы в семье. Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан даже приняла решение расстаться. "Если бы он ушел и пил где-нибудь, а приходил бы потом, я бы слова не сказала. Но он еще и дома все время пил, вот что было страшно! Я ему всегда говорила, "Миша, ты в любой момент можешь уйти, вот хоть сейчас уйди". Он меня достал своим пьянством", – рассказала "Светской хронике" Лариса Луппиан.

Она даже уже подготовила все бумаги и ждала приезда мужа в Санкт-Петербург, чтобы подписать их. Но в этот момент у Михаила Боярского случился приступ панкреатита, да такой сильный, что медикам пришлось побороться за его жизнь. К нему немедленно приехала Лариса Луппиан и не отходила от его койки.

К счастью, организм актера справился, и он пошел на поправку. После этого Михаил Боярский завязал с алкоголем. "Это стало в тягость, это мешало работе, здоровье уже стало не выдерживать такого количества, появились болячки, которые мешали и семье, и мне, и профессии", – объяснил Михаил Боярский.

По словам Ларисы Луппиан, она никогда не держала мужа рядом. "Если бы он ушел, я бы только перекрестилась. Я хотя бы поспала спокойно несколько ночей. А потом бы пожалела, конечно, потому что сейчас мы живем очень хорошо. Это не я спасла брак, а он сам спас. Он изменился", – констатировала Лариса Луппиан.

"Может быть, она первая поняла, что нам нужно быть вместе. Я долго к этому шел, потому что я привередливый и безумно любящий свободу. Я полагал, что женщина может ее отнять. А потом я понял, что я никуда не хочу и деть эту свободу, кроме как подарить своей будущей супруге", – заключил Михаил Боярский.

Источник — dni.ru
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