08.05.2019 | 14:41

Накануне в Нью-Йорке прошел очередной костюмированный бал Met Gala 2019. Это одно из самых ярких событий года в мире моды. Каждый первый понедельник мая самые яркие и стильные люди Америки собираются вместе, чтобы удивить весь мир своими неповторимыми образами.

Первый подобный бал прошел в далеком в 1948 году и стал закрытой вечеринкой между членами высшего общества Нью-Йорка. Дамы и господа встретились на благотворительном ужине, чтобы собрать деньги для Института костюма и отметить открытие выставки.

С 70-х годов к этой вечеринке присоединились звезды Голливуда и просто яркие личности.

С 1995 года балом руководит редактор журнала Vogue Анна Винтур. Ей удалось поднять статус мероприятия и вывести его на мировой уровень. В наши дни стоимость входного билета на вечеринку доходит до 30 тысяч долларов, а место за столиком стоит 250 тысяч. Но это для простых смертных. Для звезд вход бесплатный, главное - яркий образ.

Неоднозначной и сложной темой Met Gala - 2019 – стилем кэмп – звезд и их стилистов не испугать.

Скучные показы всем уже давно надоели. Настало время полета фантазии, хулиганства и эпатажа.

Многие с интересом ждали очередной костюмированный бал в музее Метрополитен. И как оказалось - не зря. Кэти Перри, Lady Gaga, Джаред Лето и другие медийные персоны заставили журналистов ахнуть от удивления.

Мы выбрали для наших читателей самые безумные, самые яркие костюмы звезд, вдохновленных гротеском, свободой и иронией.