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Полезное | «Мне из этого не выкарабкаться»: заявление отчаявшейся Гузеевой

08.05.2019|11:39
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Ларису Гузееву спасают специалисты. Популярной телеведущей потребовалась срочная помощь.

Осенью прошлого года Лариса Гузеева похоронила мать. Актриса никогда не скрывала, что у нее с родительницей были очень тесные отношения. "У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила", – признавалась Лариса Гузеева. Поэтому можно только представить, каким ударом для нее стала смерть близкого человека.

Говорят, популярная ведущая даже впала в глубокую депрессию. В своем отчаянии она даже решилась на крайние меры, но, к счастью, за ее спасение принялись специалисты. Говорят, в настоящее время с Ларисой Гузеевой работают аж три психолога.

Их влияние на телеведущую заметно. Недавно она провела несколько дней в Крыму, где прошла несколько процедур, в том числе способствующих потере лишнего веса. "Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок. 10 килограммов сбрасываешь – 20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде – это вообще зло", – писала у себя в Instagram Лариса Гузеева.

Дальше – больше. Знойная брюнетка Гузеева в одно мгновение стала яркой блондинкой. Поклонники разделились на два лагеря: тех, кто раскритиковал новый цвет волос популярной телеведущей, и других, кто с восторгом воспринял перемены в любимой актрисе. Впрочем, саму Ларису преображение радовало недолго. "Ну, перекрасила я цвет волос, и что? Все равно больно! Чувствую: мне из этого не выкарабкаться. И никто не сможет помочь", – цитирует отчаявшуюся Ларису Гузееву Starhit.

Чтобы хоть как-то отвлечься от горя от невосполнимой потери телеведущая нашла новую работу. Помимо шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева стала вести еще одну передачу – кулинарную.

Источник — dni.ru
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