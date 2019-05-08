08.05.2019 | 11:28

Лера Кудрявцева откровенно поговорила с прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой. Зашла речь и о разводе.

Очередным звездным гостем на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала прославленная фигуристка Ирина Слуцкая. Передача выйдет в эфир только в субботу, 11 мая, однако уже сейчас в своей колонке для Woman.ru телеведущая рассказала о встрече со спортсменкой.

В частности, Лера Кудрявцева поведала о личной жизни Ирины Слуцкой. Со своим будущим мужем Сергеем Михеевым Ирина познакомилась еще в юности. Он был старше ее на восемь лет. Это не была любовь с первого взгляда - Слуцкая покорилась Михееву в результате его заботы и красивых ухаживаний. Тогда она была совсем юной и неопытной, и взрослый мужчина помог ей превратиться из угловатой девчонки в очаровательную женщину.

В августе 1999 года Ирина и Сергей поженились. Уже тогда поползли слухи по поводу этого мезальянса, дескать, она – звезда первой величины, а он – рядовой детский тренер, предпочитающий оставаться в тени. А вот Слуцкая была частой гостьей различных светских мероприятий, что спровоцировало много кривотолков. Так, в разное время фигуристке приписывали романтические отношения с директором по маркетингу одной из крупнейших в мире компаний по производству моторных масел и смазочных материалов Андреем Новоселовым и даже с актером Константином Хабенским.

В браке с Михеевым Слуцкая родила сына Артема и дочь Варвару. Но в какой-то момент отношения с мужем расстроились. "Ирина поведала мне о том, как все было на самом деле, объяснила, почему распалась ее семья, и рассказала, как они с бывшим мужем поделили имущество и как воспитывают детей", – сообщила в колонке Лера Кудрявцева.

Телеведущая рассказала, что после развода Ирина Слуцкая не страдает в одиночестве. Фигуристка счастлива в новых отношениях, о которых, кстати, она тоже поведала в передаче.