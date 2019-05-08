08.05.2019 | 21:00

В нашей стране каждый день происходят тысячи ДТП с участием пешеходов. Причины большинства из них - беспечность и невнимательность участников дорожного движения.

В Интернете набирает популярность видео, которое появилось на видеосервисе Youtube. В ролике подробно разобраны основные ловушки на проезжей части, из-за которых страдают пешеходы.

Видео на своем канале разместил Василий Орлов, который заявляет, что он является действующим сотрудником полиции. На видеосервисе Youtube он рассказывает об автомобилях, правилах дорожного движения и о том, как не попасть в ДТП.

Новое творение Орлова нашло огромный отклик у интернет-пользователей. Многие считают его видео не просто креативным, но и гениальным, а самого Василия требуют назначить генералом. В своей видеоработе блогер рассказал с примерами о типичных ошибках автолюбителей и пешеходов, которые приводят к трагедиям.

"Василий, такой формат это самое лучшее, всем это заходит, делай побольше такого формата и гони Лис от себя!﻿", "ПешеХОДам главное помнить, что по пешеХОДному переХОДу, нужно переХОДить, а не перебегать. И смотреть, уступают ли тебе, а не птичек рассматривать. Людям, которые этого не понимают, не помогут безопасные дороги, они и на них смогут попасть под колеса", "ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите этот ролик и покажите своим детям, родителям, знакомым и незнакомым. В кои то веки ГИБДД сделало просто прекрасное пособие по выживанию на дорогах! Никого не обвиняя, без эмоций. И эти моменты, которые отражены в видеоиллюстрациях, должен знать КАЖДЫЙ!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.).﻿

На данный момент на видеосервисе Youtube ролик посмотрели более 33 тысяч человек, а вот в социальной сети "Вконтакте" видео стало вирусным. Сейчас у него уже более 7,5 миллионов просмотров.