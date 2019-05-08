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Полезное | «Кожа и кости»: исхудавшую Подольскую заставляют есть

08.05.2019|09:21
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Певица вместе с семьей отправилась на курорт. Фото Натальи Подольской с пляжа вызвало оторопь. Девушке посоветовали срочно набрать вес.

Вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Темой артистка улетела на экзотический остров Маврикий. Наталья Подольская с удовольствием поделилась снимками с отдыха в личном Instagram.

Несмотря на то что кадры, опубликованные звездой, получились очень живописными, виды курорта мало кого заинтересовали. В комментариях подписчики принялись обсуждать внешний вид Подольской.

На большинстве снимков вокалистка запечатлена вместе с сыном Артемом в ретро-купальнике с завышенной талией. Многие поклонники разглядели у артистки нездоровую худобу. Взволнованные интернет-обыватели попытались заставить Подольскую больше есть.

"Наталья, что-то вы сильно похудели. На отдыхе кушаете, а самое главное набирайтесь сил (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташенька, вы слишком худы. Не нужно своими фото подвигать молодежь к этому. Это все в прошлом. То, что вы спортивны, это хорошо, но нужно кушать!! не только листья салата", "У вас анарексия?", "Красавцы! А комментарии, как всегда, огонь! То беременная, то анорексия, то живот убери, то поешь нормально. Лююююдиии", "Танцующие ребрышки", "Кожа и кости. Некрасивое фото, неужели не видно", "Что то муж не кормит не порядок", – писали в комментариях Наталье Подольской. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Несколько дней назад "Дни.ру" писали о том, что подписчики заподозрили Наталью Подольскую в беременности. Звезда опубликовала в личном микроблоге неудачный снимок, на котором ее живот кажется подросшим. Пользователи Сети высказали предположение, что в семье артистки скоро произойдет пополнение. 7 мая стало ясно, что эти домыслы беспочвенны.

Источник — dni.ru
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