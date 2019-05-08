08.05.2019 | 22:33

Телеведущая загорелась идеей пообщаться с известным рэп-исполнителем Славой КПСС, который также известен как Гнойный. За встречу с талантом Ксении Собчак пришлось заплатить кругленькую сумму.

Поклонники знают, что Слава КПСС не дает интервью бесплатно. Для Ксении Собчак артист исключение делать не стал.

Теледива встретилась с рэпером в эконом-классе поезда Москва – Санкт-Петербург. Светская львица пригласила знаменитость в отдельное купе, которое арендовала специально для съемок.

"Слав, я тебе скажу честно, для меня это первый опыт в жизни, чтобы я платила мужчине за общение с ним. Можешь пересчитать", – говорила теледива, параллельно разрывая конверт, наполненный деньгами.

После Ксения передала внушительную стопку купюр. "Все как договаривались 250 тысяч рублей", – сказала она, добавив, что для такого хорошего героя ей ничего не жалко.

Слава отметил, что верит Ксении Собчак на слово, поэтому проверять не будет. Он отметил, что в Японии практика встреч за деньги без интима очень популярна. "Женщины ходят на свидание с мужчинами, сидят с ними, общаются, приятно проводят время и платят примерно также", – отметил рэп-исполнитель.

"Вот и у нас будет примерно также. Я решила, что за эти деньги я не буду брать у тебя интервью, а просто посидим, пообщается", – улыбнулась телеведущая.

Ксения Собчак также выразила опасение, что не сможет добиться откровенности. Артист поспешил успокоить теледиву, отметив, что от природы очень искренний человек. После светская львица предложила собеседнику просто расслабится, послушать рэп, посмотреть клипы и немного выпить. Слава с удовольствием откликнулся на предложение. Полное интервью Славы КПСС программе "Осторожно, Собчак!" можно посмотреть на официальном канале телеведущей на Youtube.