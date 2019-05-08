08.05.2019 | 22:24

Пользователи Сети заподозрили телеведущую в злоупотреблении антивозрастными процедурами. Многие считают, что Оксана Федорова слишком сильно "переколола" лицо, избавляясь от морщинок.

Телезвезда опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узнали поклонники. Они раскритиковали внешний вид Оксаны Федоровой.

Народ недоумевает, зачем знаменитость испортила свою естественную красоту? Фолловеры гадают, что послужило причиной такого спорного результата: филлеры, пластические операции или даже просто фотофильтры.

Фанаты подметили, что у бывшей королевы красоты изменились формы носа, губ и овал лица. "Зачем себя портить?", "Раньше было лучше... Оксана, остановись!", "Личико испорчено", "С лицом что-то нахимичили", "Что с ней??? Надутая стала", "Оксана, что с Вами? Вас что, пчелы покусали?", "Зачем себя портить уколами?" – высказались подписчики.

Ранее Оксана Федорова делилась с подписчиками секретом своей прекрасной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принципов придерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (за редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной будничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – писала Оксана Федорова в Сети.

Оксана Федорова — российская телеведущая, благотворительница, фотомодель, актриса, певица. Победительница конкурсов "Мисс Санкт-Петербург" (1999), "Мисс Россия" (2001) и "Мисс Вселенная" (2002). Последний титул она потеряла, не выполнив связанные с ним обязанности.