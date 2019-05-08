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Полезное | 85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию

08.05.2019|12:50
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Михаил Жванецкий перенес серьезную операцию. Теперь он не сможет участвовать в литературном фестивале, который пройдет в Эстонии.

9 апреля стало известно, что Жванецкий сломал руку, из-за чего юбилейный концерт, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 9 июня.

Международный литературный фестиваль Prima Vista в эстонском городе Тарту пройдет в этом году без Михаила Жванецкого. Российский сатирик до сих пор не может оправиться после серьезной операции, которую он перенес в марте этого года, сообщает Пятый канал со ссылкой на арт-директора артиста.

Отмечается, что Михаил Жванецкий должен был выступить в составе большой русскоязычной команды. В нее вошли Семен Альтов, Игорь Иртеньев и Алла Боссарт. Но в марте писатель сломал руку, врачи признали перелом тяжелым, и Жванецкому пришлось перенести серьезную операцию.

Организаторы не стали искать писателю экстренную замену. Ежегодный фестиваль Prima Vista начнется 8 мая и продлится четыре дня. В этом году мероприятия под девизом "Шутки в сторону" будут бесплатны для посетителей.

Источник — dni.ru
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