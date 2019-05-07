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Полезное | Женщина попыталась проникнуть в ЦРУ и поговорить с «агентом Пенис»

07.05.2019|15:56
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Жительницу Северной Каролины, 58-летнюю Дженнифер Эрнандес, арестовали за неоднократные попытки проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Она просила поговорить с «агентом Пенис», сообщает The Independent со ссылкой на полицию.

По словам Эрнандес, она отправила в управление свое резюме и ждала встречи со специалистом по подбору персонала в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния, США).

Впервые сотрудники службы безопасности остановили женщину 22 апреля, когда она пыталась попасть в здание через главный въезд. После проверки нарушительницу попросили покинуть территорию управления и объяснили, что в противном случае ее могут арестовать.

Эрнандес вернулась к штаб-квартире ЦРУ 1 мая. Ей вручили письменное предупреждение и попросили уехать. На следующий день женщина снова приехала в Лэнгли и заявила, что ее телефон был выключен, а ей необходимо переговорить с рекрутером. После допроса в полиции она уехала, но вновь вернулась 3 мая, заявив, что во время последнего визита забыла свое удостоверение личности. Полицейские вернули ей карту и проводили к автобусной остановке, однако женщина отказалась уезжать.

Эрнандес арестовали за административное правонарушение.

Источник — lenta.ru
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