07.05.2019 | 11:04

Артур Смольянинов считается одним из самых закрытых отечественных актеров: он почти не посещает светские мероприятия и не дает интервью. Однако на сей раз артист сделал неожиданное признание.

Популярные актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова частые участники различных благотворительных акций и прочих мероприятий подобного рода. На своих страничках в Instagram супруги регулярно делятся достижениями нуждающимся в помощи детям, а также просят у подписчиков поддержки.

Так, в своем аккаунте Артур Смольянинов обратился к поклонникам с просьбой обратить внимание на мальчика, страдающего аутизмом. При этом актер неожиданно разоткровенничался. Смольянинов признался, что его брат Владимир страдает от аналогичного диагноза.

"Я очень хорошо знаю, что такое атипичный аутизм, потому что мой брат Володя до сих пор живет с этим диагнозом. И будет жить всю жизнь, поскольку аутизм до конца не излечим, но его можно очень хорошо компенсировать. Нужна реабилитация", – рассказал Артур Смольянинов.

Актер отметил, что дети с атипичным аутизмом либо вообще не разговаривают, либо говорят с большим трудом. Он вспомнил, как с этой проблемой справлялся его ближайший родственник. "Я очень хорошо помню, как моя мама билась с Володей. И годами, лет пять, ездила с ним по разным врачам. И искала самые невероятные и экзотические на тот момент процедуры. Слава богу, сейчас уже есть системы, которые помогают реабилитации", – отметил Артур Смольянинов.

Ранее актер рассказал, как его матери, когда она была беременна Владимиром, медики советовали сделать аборт. Тогда у плода выявили нарушения развития. Однако женщина отказалась прерывать беременность. Смольянинову-младшему уже 18 лет.