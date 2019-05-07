07.05.2019 | 12:05

Советская и российская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат Букеровской премии 2009 года Елена Чижова в интервью журналистам швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung сделала громкое заявление.

Как сообщает издание Газета.ru Чижова заявила, что глава СССР Иосиф Сталин виновен в блокаде Ленинграда не меньше, чем немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Как считает писательница, Сталин «ненавидел» Ленинград и не особо препятствовал планам Адольфа Гитлера по блокаде города. В частности, из заблокированного нацистами Ленинграда на «Большую землю» уходили поезда с военной продукцией, что, по мнению Чижовой, можно объяснить только «ненавистью» Сталина к городу.

«Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — уточнила Чижова.

Блокада Ленинграда — военная операция, проведенная немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За время блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.