07.05.2019 | 23:34

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Как сообщает «Российская газета», такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.

Например, чтобы день отдыха не "разбивал" рабочую неделю надвое. Окончательное решение принимает кабинет министров - предлагаемый порядок переноса закрепляется постановлением правительства России.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса, - говорится в сообщении министерства. - Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)".

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:

- с 1 по 8 января;

- с 22 по 24 февраля;

- с 7 по 9 марта;

- с 1 по 5 мая;

- с 9 по 11 мая;

- с 12 по 14 июня;

- 4 ноября.

Проект постановления правительства России размещен для общественного обсуждения на портале официальных публикаций проектов нормативных актов.