Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Как сообщает «Российская газета», такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.
Например, чтобы день отдыха не "разбивал" рабочую неделю надвое. Окончательное решение принимает кабинет министров - предлагаемый порядок переноса закрепляется постановлением правительства России.
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса, - говорится в сообщении министерства. - Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)".
Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня;
- 4 ноября.
Проект постановления правительства России размещен для общественного обсуждения на портале официальных публикаций проектов нормативных актов.