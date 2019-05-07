07.05.2019 | 10:47

Кинорежиссер раскритиковал современные телешоу. Никита Михалков выступил с обличительной речью в новом выпуске интернет-проекта "Бесогон".

Кинорежиссер заявил, что чрезмерный просмотр скандальных телепередач о личной жизни звезд негативно влияет на моральный облик зрителя. Он перестает искренне сострадать чужому горю. Более того, зритель начинает получать удовольствие от того, что он наблюдает на экране.

"Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность", – поделился своими размышлениями артист. Он с ужасом отметил, что такая ситуация уже становится привычной, передает Комсомольская правда.

В своей гневной речи Никита Михалков также противопоставил современность прошлому. Он напомнил, что в дореволюционное время человек мог получить пулю на дуэли за оскорбление чести и достоинства. В советскую эпоху люди старались не рассказывать окружающим о своих отрицательных поступках. Сегодня мы наблюдаем совсем другое.

Кинорежиссер добавил, что такие шоу воспитывают в зрителе гордыню и безнаказанность. Он получает удовольствие от мысли, что ведет более разумный образ жизни, чем герой скандальной передачи. "Нетрудно быть лучше другого. Трудно быть лучше себя самого", – заключил артист.