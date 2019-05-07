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Полезное | Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована

07.05.2019|23:20
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Жительница Великобритании рассказала о процессе восстановления после инсульта. Ее слова приводит газета Manchester Evening News.

Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль. Вскоре у нее онемели ноги, и она упала. Девушке удалось вызвать скорую. «Парамедики отметили, что мое лицо перекосило на одну сторону, а речь стала невнятной», — рассказывает 24-летняя британка.

Кей немедленно доставили в больницу города Солфорда. Врачи осмотрели пациентку и диагностировали у нее инсульт. Девушка перенесла экстренную операцию по удалению тромба из мозга. Для этого хирурги провели ей краниотомию — трепанацию свода черепа.

«Я не помню первую неделю пребывания в клинике. Хоть я и могла говорить, мой голос изменился. Порой я с трудом подбирала слова, — говорит Кей. — Левую сторону полностью парализовало. Проходя интенсивный курс физиотерапии, я вновь училась стоять и ходить».

Британка признается, что процесс восстановления после инсульта оказался трудным не только для нее, но и для родственников. «Семья пыталась все делать за меня», — объяснила Кей. Однако со временем родные научились прислушиваться к просьбам девушки и помогать ей без чрезмерной опеки.

В апреле сообщалось, что в Великобритании 23-летняя девушка потянулась в постели и заработала инсульт. Она услышала хруст в шее, но не придала ему значения. Как оказалось позже, у нее серьезно повредилась позвоночная артерия. Из-за этого в мозге образовался тромб, спровоцировавший инсульт.

Источник — Lenta.ru
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