06.05.2019 | 22:02

Спортсменка и артист устроили грандиозный день рождения своей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу с четырехлетием.

В личном Instagram гимнастка опубликовала снимок с торжества и внушительных размеров обращение. Ляйсан Утяшева посвятила дочери много теплых слов.

Спортсменка поведала, что сегодня, 6 мая, ее маленькая София проснулась раньше всех и перемерила все платья, готовясь к мероприятию. А после, уже на празднике, ее наследница вволю наигралась с друзьями.

"Вы смеялись, веселились, прыгали, бросались мячами, кричали, запускали шарики в небо, катались с горок друг на друге и миллион всего, чтобы уехать домой вспотевшими, как будто были под дождем. Короче, у вас была сумасшедшая вечеринка!" – написала звезда.

Утяшева призналась, что долго не могла отвлечь дочку от игры. В итоге за весь вечер удалось сделать только один совместный снимок.

"Ты – такая умница. Ты уже такая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Ты – помощница. Ты столько знаешь, столько умеешь. А сколько еще у тебя впереди?!!! Мы тебя очень сильно любим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть!" – обратилась Ляйсан Утяшева к наследнице, которая как она надеется, когда-нибудь сама прочитает это ее сообщение в Сети.