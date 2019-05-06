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Полезное | «Тянет за старое взяться»: народ набросился на провокаторшу Шурыгину

06.05.2019|09:53
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Звезда скандальных ток-шоу решила поделиться с подписчиками в Instagram своим опытом семейной жизни. Однако пост, который выложила 19-летняя Диана Шурыгина, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Девушка выложила фото с супругом, видеооператором Андреем Шляниным. На снимке Диана Шурыгина предстала топлес. Однако грудь она не показала, повернувшись в фотокамере спиной.

И все же фолловеры сочли кадр слишком откровенным. К тому же, многим пришлось не по душе написанное Дианой Шурыгиной. "Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. Над отношениями нужно работать!" — приводит подпись звезды ток-шоу Пятый канал.

Многие подписчики выразили мнение, что Диана – не тот человек, который может учить других семейным ценностям. "Что, опять оголилась? Так тебя и тянет за старое взяться", "Это фотка с пошлым намеком и милая надпись под ней)))", "Зря ты такие фото выкладываешь – понятно, мужу хочется тобой похвастаться, но стоит думать головой – он тебя позорит", "Совет от молодушки, которая в браке год", - набросился народ на Диану Шурыгину в соцсети.

Напомним, известная скандалистка Диана Шурыгина в конце 2017 года вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина. Судя по всему, прожив в браке полтора года, Шурыгина пришла к выводу, что самое время делиться с подписчиками опытом.

Источник — dni.ru
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