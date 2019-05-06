06.05.2019 | 17:09

Капитан мурманской команды «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко, успевший покинуть загоревшийся лайнер SSJ-100 в Шереметьево, попросил перестать травить людей, которые выбегали из самолета с ручной кладью. Об этом он написал у себя в Instagram.

Савченко отметил, что летел экономклассом и при эвакуации не брал с собой сумки, однако не осуждает за это других пострадавших. Скорее всего, они действовали неосознанно и теперь переживают о случившемся не меньше остальных, полагает очевидец. «Уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате», — предположил он.

Капитан «Норманнов» поблагодарил экипаж, который, по его словам, сработал оперативно и четко, и всех помогавших уже после приземления. Ранее он опроверг слухи о ранениях, полученных во время эвакуации из самолета.

Савченко — автор разошедшегося по сети видео, на котором видно, как пассажиры бегут из горящего лайнера с сумками в руках. Поведение пассажиров вызвало осуждение со стороны пользователей соцсетей.

«В голове не укладывается, что некоторые люди так цепляются за свои личные вещи вместо того, чтобы ускориться и дать время другим спастись!» — написал в комментариях к видео пользователь arezooshabtab.

Позже информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что достававшие вещи с полок пассажиры затрудняли проход остальным.

Самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вернулся спустя несколько минут после взлета, так как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.