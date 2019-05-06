06.05.2019 | 10:16

Хороший подарок получили участники Великой Отечественной войны. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, изменится порядок расчета надбавок к их пенсии. Эксперты уже подсчитали, что с началом его реализации ежемесячные выплаты фронтовикам, получающим военные пенсии, в среднем увеличатся на 9,5 тысячи рублей.

Как сообщает «Российская газета», поскольку к ветеранам войны относится несколько категорий людей, чья жизнь пришлась на Великую Отечественную, сразу уточним: новая финансовая практика коснется не всех. Она распространится на военных пенсионеров, принимавших участие в боях в составе действующей армии, партизан и подпольщиков, тех, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда", а также инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе войны.

Уже известно, что на повышение их пенсий правительство РФ выделит в этом году 950 миллионов. А с будущего года - еще до 1,42 миллиарда. Как будут распределяться эти средства? Напомним, что в отношении ветеранов - военных пенсионеров в России действует финансовая система, предусматривающая три вида повышения пенсионных выплат: за счет увеличения надбавок к ним, роста самих ежемесячных начислений и совмещения выплат по старости с пенсией по инвалидности.

Поскольку среди "фронтовой" категории пенсионеров немало бывших кадровых военных, их ежемесячные начисления рассчитывают по уровню денежного довольствия соответствующей категории служивых. То есть, чем выше были у человека перед отставкой воинское звание, должность, выслуга лет, тем солиднее пенсию ему начислили после увольнения и тем заметнее она растет.

Однако когда в 2012 году вступил в силу новый Закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" делить ветеранов по категориям не стали. Что фронтовики, что не воевавшие пенсионеры-отставники стали получать частично урезанную пенсию - 54 процента от увеличенных армейских окладов и надбавок. Чтобы постепенно компенсировать ветеранам недоплаченные деньги, было решено ежегодно "подтягивать" эти проценты на два пункта - и так до полной положенной им по новому закону суммы выплат. Но и по данному решению позже пошли корректировки. Так, из-за экономических проблем, в том числе связанных с санкциями против России, реализацию утвержденной по военным пенсионерам финансовой схемы то и дело замораживали. Поэтому рост ежемесячных выплат ветеранам так и не набрал планируемых темпов.

Пожилые люди оказались в непростой финансовой ситуации. И если относительно недавно вышедшие на пенсию служивые ее как-то выдерживают, то времени дожидаться всех положенных выплат у участников Великой Отечественной войны просто нет. Ведь самым молодым из них - за девяносто. Вот и решило государство помочь таким людям. По закрепленным в новом законе правилам, двухпроцентная планка при повышении ежемесячных начислений фронтовикам упразднена. Отныне пенсии им станут выплачивать полностью - по реальному на данный момент денежному довольствию соответствующей категории военнослужащих.