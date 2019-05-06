Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|6 мая 2019|15:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  73.11  |  $  65.33
 

Полезное | Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой

06.05.2019|15:00
Печать

С момента смерти певицы прошло без малого два месяца. Но душе ее нет покоя. Произошедшее на кладбище – яркое тому подтверждение.

Как рассказали посетители Троекуровского кладбища, на могиле Началовой, расположенной на новом, 17-м участке, стали замечать странных личностей. Якобы это московские колдуны и черные ведьмы. Они, скорее всего, используют предметы с захоронения артистки для своих темных дел. Поклонники в ужасе!

"Мы заметили, что стали пропадать свечки и игрушки, а с цветов оказываются срезанными головки, – уверяют поклонники артистки. – Скорее всего, это дело рук магов и колдунов, которые делают привороты на болезнь и смерть при помощи кладбищенских предметов. Вероятно, по этой же причине родные певицы во время панихиды не допускали посторонних близко к покойнице – все обходили с противоположной стороны, не имея возможности ничего ни взять из гроба, ни положить".

Специалист по эзотерике пояснил "Дни.ру", что все, имеющее отношение к погосту, заряжено негативной энергией. "Категорически запрещено забирать домой кладбищенскую землю, цветы, любые предметы, – уверяет эксперт. – Нельзя есть ягоды и фрукты, которые растут на месте даже бывшего кладбища. А головки цветов, сгоревшие свечи и игрушки с могилы колдуны часто используют, чтобы сделать приворот на смерть или болезнь. Строго следите, чтобы возле порога вашего дома не появлялись обгорелые церковные свечи, сухие цветы. Это очень опасно".

Напомним, у Юлии Началовой был целый букет заболеваний – диабет, подагра, красная волчанка, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Умерла же она от заражения крови. Поэтому, видимо, черные маги и колдуны облюбовали могилу несчастной Юли...

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!