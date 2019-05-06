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Полезное | Многодетным россиянам захотели компенсировать расходы на ипотеку

06.05.2019|22:06
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В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий компенсацию расходов на обслуживание ипотеки для семей, в которых рождается третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций.

По словам Володина, законопроект подготовлен с целью осуществления заложенной в послании президента России Владимира Путина задачи компенсировать многодетным семьям части расходов на ипотеку.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей», — напомнил Володин.

Меры по повышению доступности ипотеки для многодетных россиян принимаются с начала 2018 года. Тогда в стране была запущена льготная программа ипотеки со сниженной до шести процентов годовых ставкой для семей, в которых рождаются второй и третий ребенок. Программу неоднократно корректировали — в частности, была исправлена неточность в изначальной формулировке, из-за которой пользоваться льготами не могли семьи, в которых рождается четвертый ребенок или последующие дети.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.05.2019 22:17|

Шурналист!!!! Уволься!!!

Кто захотел???? Он тебе лично заявил???

Имя: Гость
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