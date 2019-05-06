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Полезное | Красавица-дочь Меньшовой вызвала фурор

06.05.2019|16:11
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Юлия Меньшова снова отправилась в путешествие. На сей раз популярная артистка с 15-летней дочкой Таисией посетила Барселону.

Юлия Меньшова ведет несколько передач на Первом канале. Несмотря на загруженный график, популярная артистка умудряется находить время на путешествия. На днях телеведущая побывала в Испании. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала несколько фотографий, сделанных в Барселоне.

Отметим, что компанию артистке составила ее 15-летняя дочь Таисия. Многочисленные поклонники высказали мнение, что наследница Юлии Меньшовой растет настоящей красавицей. Комментаторы рассыпались в комплиментах девушке. Особо наблюдательные сделали вывод, что Таисия очень похожа на отца, известного театрального актера Игоря Гордина.

"Вы как две сестрички , на маму с дочкой не тяните! Красавицы! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивые", "Какие фото замечательные, вы с дочкой – красавицы прям!", "Какие Вы с дочей светлые", "Как дочка на папу похожа красавица", – прокомментировали фото пользователи Сети.

Отметим, что во время каждого путешествия Юлия Меньшова делает очень подробный отчет в своем аккаунте, выставляя не только фотографии, но и видео с интересными и познавательными подписями. В итоге многие поклонники предложили ведущей оставить карьеру на телевидении и стать блогером, специализирующимся на путешествиях.

Юлия Меньшова была настолько тронута комплиментами и похвалой, что выступила со встречным словом. "Мне тааааааак приятно, и я прямо призадумалась... А может, и впрямь, ну его на фиг: телевидение, кино, театр??? Трэвел-блоггер – вот кто я, на самом деле! Хммм..." – написала фанатам Юлия Меньшова. Однако пока телевизионную карьеру она не оставила.

Источник — dni.ru
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Гость|06.05.2019 17:09|

Дочь действительно "красавица". Красивее не бывает.

Гость|06.05.2019 17:59|

Ну очень красивая. Барселону восхитила.

Имя: Гость
Комментарий:

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