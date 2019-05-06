06.05.2019 | 16:02

У Анджелины Джоли обострились проблемы со здоровьем на фоне продолжительного развода с Брэдом Питтом. Когда же актеры наконец официально освободились, Анджелина дала откровенное интервью, в котором рассказала о параличе.

Когда-то Анджелина Джоли была одной из самых привлекательных актрис мирового кинематографа. Сексапильная красотка неизменно входила в топ женщин-знаменитостей, о которых тайно мечтали мужчины. Смелая Лара Крофт, элегантная Элиза Клифтон-Верд, оторва Джиа, опасная миссис Смит. Кстати, именно роли последней Анджелина Джоли встретила Брэда Питта, которому вскоре родила трех детей и за которого вышла замуж. Причем тогда, когда этого уже никто не ждал.

Вскоре Анджелина подала на развод. Эта новость стала громом среди ясного неба. Бракоразводный процесс длился не один год и недавно наконец завершился. Неизвестно, как все эти события отразились на Брэде Питте (хотя заметно, что актер сильно похудел), а вот Анджелина Джоли прямо заявила, что на фоне переживаний у нее развился паралич Белла.

Когда именно парализовало актрису, неизвестно. Однако за время развода артистке стало хуже. Все началось, когда однажды у Анджелины вдруг опустились уголки губ. Дальше – больше. У нее частично онемели лицевые мышцы, передает Vanity Fair.

Актриса не сдается в борьбе с недугом. Она рассказала, что недавно прошла курс акупунктуры, который, по ее словам, заметно помог. Впрочем, специалисты убеждены, что этот положительный эффект может оказаться кратковременным. Тем не менее, врачи обнадежили Анджелину Джоли, сообщив, что паралич можно победить. Поэтому теперь актриса готовится к продолжительному лечению.

А вот фанаты, судя по комментариям в социальных сетях, не тешат себя радужными надеждами относительно внешности 43-летней Анджелины Джоли. По их мнению, худоба и темные цвета в одежде лишь добавляют возраста артистке. А от ее красоты якобы не осталось и следа.