Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|6 мая 2019|23:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  73.11  |  $  65.33
 

Полезное | Бориса Моисеева снова «похоронили», а он опять «воскрес»

06.05.2019|22:38
Печать

Борис Моисеев давно не выступает на сцене, но его судьба по-прежнему волнует сотни тысяч россиян. Среди них находятся те, кто периодически сообщает о кончине известного артиста.

Перенесший в конце 2010 года инсульт Борис Михайлович не смог восстановиться после недуга. Впервые за долгое время он появился на публике в апреле этого года, посетив юбилейный концерт давней подруги – Аллы Борисовны Пугачевой. После этого он снова выпал из поля зрения россиян и некоторые из них подумали о самом плохом.

Накануне в Интернете появились слухи о том, что Борис Моисеев скончался. Как сообщает издание «СтарХит», распространяла их малоизвестная певица и артистка Сара Окс. Она оставила комментарий на страничке Алены Апиной в социальной сети Instagram под постом о трагедии в Шереметьево: «Извините, это правда, что Борис Моисеев умер?», — написала Сара.

Журналисты издания решили связаться с Окс, которая сообщила им, что печальное известие ей сообщил знакомый, а она лишь решила перепроверить информацию. После этого сотрудники «СтарХит» пообщались с арт-директором Бориса Михайловича, который назвал подобные слухи «бредом». «Все нормально», — сообщил Сергей Горох.

Как удалось выяснить, некогда популярный российский певец и экстравагантный артист Борис Моисеев сейчас восстанавливает свое здоровье в США, он отдыхал в солнечном Майами. У певца до сих пор нарушена работа мышц лица, а также есть проблемы с передвижением и с речью. «Он со всеми общается. Просто не может быстро донести свою мысль, а так отлично соображает. Умственных нарушений нет, абсолютно адекватный человек», – заявил представитель Моисеева.

Но проблемы со здоровьем не помешали Борису Михайловичу поучаствовать в записи нового трека. 1 мая состоялась долгожданная премьера композиции «Роттердам». Ее российский музыкант записал совместно с популярным казахским певцом Алишером.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!