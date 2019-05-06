06.05.2019 | 22:38

Борис Моисеев давно не выступает на сцене, но его судьба по-прежнему волнует сотни тысяч россиян. Среди них находятся те, кто периодически сообщает о кончине известного артиста.

Перенесший в конце 2010 года инсульт Борис Михайлович не смог восстановиться после недуга. Впервые за долгое время он появился на публике в апреле этого года, посетив юбилейный концерт давней подруги – Аллы Борисовны Пугачевой. После этого он снова выпал из поля зрения россиян и некоторые из них подумали о самом плохом.

Накануне в Интернете появились слухи о том, что Борис Моисеев скончался. Как сообщает издание «СтарХит», распространяла их малоизвестная певица и артистка Сара Окс. Она оставила комментарий на страничке Алены Апиной в социальной сети Instagram под постом о трагедии в Шереметьево: «Извините, это правда, что Борис Моисеев умер?», — написала Сара.

Журналисты издания решили связаться с Окс, которая сообщила им, что печальное известие ей сообщил знакомый, а она лишь решила перепроверить информацию. После этого сотрудники «СтарХит» пообщались с арт-директором Бориса Михайловича, который назвал подобные слухи «бредом». «Все нормально», — сообщил Сергей Горох.

Как удалось выяснить, некогда популярный российский певец и экстравагантный артист Борис Моисеев сейчас восстанавливает свое здоровье в США, он отдыхал в солнечном Майами. У певца до сих пор нарушена работа мышц лица, а также есть проблемы с передвижением и с речью. «Он со всеми общается. Просто не может быстро донести свою мысль, а так отлично соображает. Умственных нарушений нет, абсолютно адекватный человек», – заявил представитель Моисеева.

Но проблемы со здоровьем не помешали Борису Михайловичу поучаствовать в записи нового трека. 1 мая состоялась долгожданная премьера композиции «Роттердам». Ее российский музыкант записал совместно с популярным казахским певцом Алишером.