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Полезное | Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери

06.05.2019|10:03
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Дочери Светланы и Федора Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет. В честь такого события светская львица выложила несколько архивных фото, на которых запечатлена с наследницей.

Уже много лет Варвара живет за границей. Отъезд оказался вынужденным. По мнению Федора и Светланы Бондарчук, там у нее больше возможностей для комфортной жизни, чем в России. Варвара имеет особенности развития. Это обстоятельство пара не афишировала, но и не скрывала.

К примеру, в эфире передачи "Судьба человека" Бондарчук рассказала, что проблемы с дочерью их с мужем в свое время очень сплотили. Они сделали все возможное, чтобы Варвара росла счастливым ребенком, да и сами души не чаяли в своей "особенной" дочери.

Накануне, 5 мая, на своей страничке в Instagram Светлана Бондарчук опубликовала фотографии наследницы. На снимках девочка запечатлена в разные годы своей жизни. Достаточно одного взгляда, чтобы понять: Варвара очень похожа на отца. "Моя самая нежная и любимая Девочка, с днем рождения", – написала Светлана Бондарчук.

В комментариях свои поздравления написали многие знаменитости. Так, добрые пожелания наследнице Светланы Бондарчук оставили актриса Алика Смехова, певицы Зара и Сати Казанова, бизнес-леди Ольга Слуцкер, супруга прославленного российского модельера Валентина Юдашкина Марина, режиссер и актриса Рената Литвинова, артистка Оксана Акиньшина, певицы Жасмин и Инна Маликова, актер Игорь Верник и многие другие.

Источник — dni.ru
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