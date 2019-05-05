05.05.2019 | 15:16

Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов обзавелся новым проектом на канале «Россия 1». Первого мая состоялась премьера шоу «100янов».

Это юмористическая программа, в которой мастер пародий и перевоплощений, продолжая традиции знаменитого и любимого миллионами «Городка», предложит зрителю целую галерею незабываемых и гомерически смешных персонажей. В гости к Стоянову будут приходить замечательные артисты: Владимир Меньшов, Мария Аронова, Виктор Сухоруков, Юлия Ауг, Михаил Ефремов и другие.

Работа над шоу отнимает много времени и сил, но Юрия Стоянова поддерживает любящая семья. Его третья супруга - Елена, их общая дочь - 15-летняя Екатерина, а также две взрослых падчерицы Стоянова – дочери его жены от предыдущего брака.

61-летний Юрий очень переживает, что радость от создания нового шоу не могут разделить с ним два его сына - Николай и Алексей. Мальчики появились на свет в конце 70-х годов, в то время Юрий был первый раз женат. Теперь они не общаются друг с другом. Немногие поклонники знают, что у сыновей Стоянова не просто другая фамилия, они даже сменили отчество.

В 1983 году Юрий развелся со своей бывшей супругой и ушел к другой женщине. Его первая жена позже вышла замуж за кандидата физико-математических наук Максима Хлопова. Именно он и занимался воспитанием детей Стоянова. Когда Николай и Алексей подросли, то не проявили желания общаться со своим биологическим отцом.

Полгода назад в одном из интервью он так описал свои отношения с сыновьями: «Моя жизнь, моя огромная вина в этой жизни, и много поступков, которые я совершил, я за них расплачиваюсь, я за них отвечаю… Счастье артиста должно быть всеобщим, а несчастье глубоко законспирированным аплодисментами».

Юрий Стоянов приобрел известность благодаря участию в комедийной программе «Городок». Передача выходила в эфир с 1993 года и закрылась в 2012-м после смерти Ильи Олейникова.