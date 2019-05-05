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Полезное | Пугачева предсказала судьбы проигравших участников шоу «Голос. Дети» после вещего сна

05.05.2019|13:23
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Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицы рассказал финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим.

Мальчик, занявший второе место по результатам зрительского голосования на телепроекте, рассказал, что Алла Пугачева предсказала судьбу каждого, с кем встретилась после финала шоу "Голос. Дети" Первого канала. Артистка сообщила, что ребят ждет успешная карьера.

"Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известная группа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Иванова певицей", – рассказал 11-летний Ержан Максим в интервью каналу "TalkLike". Высказалась об участии ребенка в шоу "Голос. Дети" и его мама, Гульмира Алибек.

Женщина сильно переживала за здоровье сына, когда видела его уставшим после изнурительных ежедневных репетиций. Она призналась, что очень верила в победу Максима, но всегда говорила, что главное – понравиться зрителю и спеть на высшем уровне.

Несмотря на громкий скандал после победы на телепроекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой, Ержан Максим о девочке отзывается доброжелательно. Во время съемок они подружились. По словам мальчика, он успел подружиться и с остальными ребятами, которые принимали участие в шоу "Голос. Дети".

Напомним, Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу"Голос. Дети" на прошлой неделе в ресторане на Рублевке. Примадонна пообщалась с Ержаном Максимом, Робертом Багратяном, Нино Чеснер и Настей Ивановой. Певица подарила детям именные золотые кулоны, вручила свой автограф и каждому дала совет.

Источник — dni.ru
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