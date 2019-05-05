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Полезное | Каким мог быть Чебурашка: в «Союзмультфильм» рассказали о мучениях

05.05.2019|13:48
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Этот персонаж, придуманный известным писателем Эдуардом Успенским в 1966 году, стал одним из самых узнаваемых мультипликационных героев не только в нашей стране, но и в Европе, и даже за океаном.

Чебурашка прочно ассоциируется с Советским союзом, а теперь и с Россией. Практически каждый иностранец, увидев этого необычного зверька, сразу воскликнет «Russia».

А ведь известный персонаж, которого нарисовали художники студии «Союзмультфильм», создавался «мучительно долго», постоянно менялись его уши и глаза, а длинный хвост Чебурашки убрали лишь перед самым началом съемок, так как он мешал пластике. Об этом агентству РИА Новости рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Зверек неизвестной породы, взявшийся из ниоткуда, ничего не умеющий, мешающийся всем под ногами, но решивший передружить весь город. Безусловно, помимо характера, который заложил в книге Эдуард Успенский, на передний план выходит его визуальный образ», – подчеркнул Капков.

По мнению режиссера, во многом своему невероятному обаянию Чебурашки обязан актрисе Кларе Румяновой, которая подарила персонажу голос.

Чебурашка - один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен во всем мире.

В первоначальном варианте книги Чебурашка представлял собой неуклюжее уродливое существо с маленькими ушами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. Известный сегодня добродушный образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами был создан при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана.

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