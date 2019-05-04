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Полезное | Версия с суррогатным материнством Заворотнюк нашла еще одно подтверждение

04.05.2019|11:14
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Анастасия Заворотнюк продолжает наслаждаться жизнью и воспитанием своих детей. Популярная актриса стала чаще выходить в свет и охотно рассказывает о своем третьем ребенке. Но в СМИ и среди ее знакомых до сих пор не утихают обсуждения беременности 47-летней Заворотнюк. Некоторые считают, что дочь выносила суррогатная мать.

Очаровательная девочка, которую назвали Милой, появилась на свет в октябре 2018 года.

О рождении малышки знали только самые близкие люди. Анастасия тщательно скрывала не только свою беременность, но и роды.

О причинах Заворотнюк рассказала в одном из своих интервью: «Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности».

Заворотнюк уточнила, что рожала в элитном роддоме в Лапино и это обошлось ей в 1,1 миллиона рублей. Однако не всех поклонников актрисы удовлетворили подобные объяснения. Многие люди считают, что Заворотнюк воспользовалась услугами суррогатной матери, пойдя по стопам Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Интернет-пользователи провели собственное расследование, и нашли в истории о беременности Анастасии Заворотнюк множество нестыковок. Во-первых, если бы певица действительно рожала в России, то в прессу обязательно просочилась бы информация об этом. Во-вторых, внимательные подписчики актрисы обнаружили, что в прошлом году Анастасия была активно задействована на съемочной площадке сериала «Между нами, девочками - 2», при этом живот замечен не был. В-третьих, супруги прожили вместе 11 лет и внезапно рисковать здоровьем 47-летней Заворотнюк они вряд ли бы стали. Ведь сейчас медицина позволяет воспользоваться услугами суррогатной матери.

Подтвердил догадку поклонников и известный режиссер Алексей Кирющенко, который работал с Заворотнюк во время ее предполагаемой беременности над проектом «Между нами, девочками - 2». Кирющенко склоняется именно к версии суррогатного материнства.

Он заявил: «Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала «Между нами, девочками - 2»? И живота у нее не было».

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Гость|04.05.2019 13:00|

Ну воспользовалась суррогатным материнством, так хоть признались бы. Вас не в чем же не обвиняют, всякое бывает, например возрост?!!!!!! Зачем людей делать тупыми! Что у Заворотнюк, что у Кудрявцевой у обеих молодые мужья им свои дети нужны, а как, если уже сама не можешь? Вот мне кто понравился так Пугачева с Галкиным, молодцы, сразу сказали!!!

Гость|04.05.2019 14:10|

Какая дурь. .... У них есть дочь, все счастливы. Нам зачем думать об этом и теребить эту тему

Гость|04.05.2019 14:57|

Гость писал(a):

Ну воспользовалась суррогатным материнством, так хоть признались бы. Вас не в чем же не обвиняют, всякое бывает, например возрост?!!!!!! Зачем людей делать тупыми! Что у Заворотнюк, что у Кудрявцевой у обеих молодые мужья им свои дети нужны, а как, если уже сама не можешь? Вот мне кто понравился так Пугачева с Галкиным, молодцы, сразу сказали!!!

Зачем признаваться? вас вообще это не должно касаться. Родили и родили.

Имя: Гость
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