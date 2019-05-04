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Полезное | «В Россию больше ни ногой»: Ветлицкая не собирается возвращаться на родину

04.05.2019|11:50
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Популярная в 90-е годы российская певица Наталья Ветлицкая пообещала, что больше никогда не вернется в Россию. Она уже долгие годы живет в Испании, в собственном поместье в городке Дения, куда она перебралась с дочерью на постоянное место жительства в 2008 году.

Ветлицкая поселилась в тихом районе Испании, где очень мало русских туристов. По ее словам, именно в этой стране ей удалось найти то, чего не было на родине, - тишину и покой.

Ветлицкая старается не давать интервью, о ее жизни можно узнавать лишь по постам в социальных сетях. В августе этого года артистке исполнится 55 лет, по некоторым данным, она ведет затворнический образ жизни, не общается с журналистами.

Кроме того, Наталья поменяла свою профессию. Судя по рассказам ее близких, Ветлицкая теперь занимается реставрацией зданий и декором. Несколько лет назад Ветлицкая приезжала в Россию, после чего на своей странице в Facebook написала довольно негативный комментарий. Она не горит желанием возвращаться на родину.

«Перемены разительные, впечатление феерическое — назад в номенклатурное прошлое, только очень жирное, фривольное и невероятно дорогостоящее. В обычных районах и госучреждениях разруха и нищета, как и 30 лет назад, ничего не поменялось. И это в Москве, а не в какой-нибудь провинции», - писала певица.

Ветлицкая славится своей активной гражданской позицией. В августе 2011 года Наталья опубликовала в своем блоге «сказку», в которой, предположительно, описан закрытый концерт зимой 2008 года для членов правительства в удаленной и «секретной» резиденции. Статья критически описывает организацию концерта в целом и поведение худрука Кремлевского дворца Петра Шаболтая в частности.

В 2012 году после смерти отца от инфаркта Наталья в своем блоге обвинила главу «Росатома» Сергея Кириенко и директора ИТЭФ Юрия Козлова в травле отца, финансовых махинациях и умышленном развале атомной отрасли.

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