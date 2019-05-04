04.05.2019 | 16:57

Знаменитая актриса известна своим непростым характером. Недавно Лариса Гузеева жестко ответила поклонникам, которые раскритиковали ее новый образ.

На странице в Instagram звезда разместила фотографию нового имиджа. Телеведущая перекрасила свои темные волосы в более светлый цвет. Такие перемены не пришлись по вкусу поклонникам. Они обрушились с гневными комментариями в адрес Ларисы Гузеевой.

Артистка поспешила ответить недоброжелателям. Она отметила, что чувствует себя комфортно в своем теле, возрасте и с новым цветом волос. "Будьте счастливы и любимы!" – обратилась к поклонникам телеведущая.

Один пользователь поинтересовался, как Ларисе Гузеевой удается так достойно отвечать на критику. Актриса заявила, что за годы научилась защищать себя сама. "Единственное, что научилась за годы, – не подставлять другую щеку. Руку вырву вместе с плечом", – передает ее слова Teleprogramma.pro.

Ранее ведущая программы "Давай поженимся!" призналась поклонникам, что до сих пор не оправилась после смерти матери. Родственница актрисы ушла из жизни в 2018 году. По этой причине Лариса Гузеева не смогла отпраздновать светлый праздник Пасхи. "Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат", – поделилась она.