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Полезное | Располневшую Подольскую заподозрили в беременности

04.05.2019|13:47
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Известная певица опубликовала в Instagram фотографию, которая в очередной раз подогрела слухи о беременности. Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда Наталья Подольская сообщит радостную новость.

Исполнительница разместила в социальных сетях снимок, сделанный на смотровой площадке МГУ на Воробьевых горах. В кадре звезда позирует в блестящем платье кремового цвета и обуви на высоких каблуках. "Через 15 минут на сцену", – подписала фотографию Наталья Подольская.

Пока одни подписчики принялись расхваливать удачный образ певицы, другие обратили внимание на округлившийся живот звезды. Пользователи высказали предположение, что в семье артистки скоро произойдет пополнение. "Беременна? Поздравляю!", "Беременность ее украшает", – написали комментаторы.

Другие подписчики, наоборот, заявили, что фотограф всего лишь выбрал неудачный ракурс. "Она просто плотно поужинала", "Нет там никакого живота", "Неудачный кадр", "У Натальи вполне естественный живот", – делились мыслями пользователи.

Сама Наталья Подольская пока никак не прокомментировала догадки поклонников. Напомним, что певица воспитывает с супругом Владимиром Пресняковым сына Артемия. Мальчик появился на свет 5 июня 2015 года.

Источник — dni.ru
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