04.05.2019 | 16:51

Последний выход певицы в свет вызвал бурную дискуссию среди поклонников. Пользователи упрекнули Валерию в отсутствии вкуса.

Несколько часов назад певица Альбина Джанабаева разместила в социальных сетях совместный снимок с исполнительницей Валерией. На фотографии супруга Иосифа Пригожина запечатлена в золотистом наряде из пайеток, а ее спутница – в голубом платье с открытым плечом.

Один пользователь заявил, что жена Валерия Меладзе выглядит гораздо лучше коллеги. По мнению комментатора, Валерия выбрала весьма неудачный наряд для мероприятия. "Она намного проигрывает рядом – и безвкусным платьем, и безвкусным макияжем", – приводит слова подписчика Paparazzi.ru.

Альбина Джанабаева поспешила выступить в защиту супруги Иосифа Пригожина. "Что происходит с людьми?" – задала риторический вопрос певица. К сообщению звезда добавила растерянный смайлик. Сама Валерия с юмором отнеслась к критике. Она призналась, что гневный комментарий ее очень рассмешил.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Валерия вместе с мужем побывали на открытии фестиваля Emporio Music Fest - 5 в ресторане "Рыба мечты". Супруги с удовольствием наблюдали за выступлениями молодых артистов.