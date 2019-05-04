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Полезное | Поклонники не оценили внешний вид Валерии

04.05.2019|16:51
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Последний выход певицы в свет вызвал бурную дискуссию среди поклонников. Пользователи упрекнули Валерию в отсутствии вкуса.

Несколько часов назад певица Альбина Джанабаева разместила в социальных сетях совместный снимок с исполнительницей Валерией. На фотографии супруга Иосифа Пригожина запечатлена в золотистом наряде из пайеток, а ее спутница – в голубом платье с открытым плечом.

Один пользователь заявил, что жена Валерия Меладзе выглядит гораздо лучше коллеги. По мнению комментатора, Валерия выбрала весьма неудачный наряд для мероприятия. "Она намного проигрывает рядом – и безвкусным платьем, и безвкусным макияжем", – приводит слова подписчика Paparazzi.ru.

Альбина Джанабаева поспешила выступить в защиту супруги Иосифа Пригожина. "Что происходит с людьми?" – задала риторический вопрос певица. К сообщению звезда добавила растерянный смайлик. Сама Валерия с юмором отнеслась к критике. Она призналась, что гневный комментарий ее очень рассмешил.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Валерия вместе с мужем побывали на открытии фестиваля Emporio Music Fest - 5 в ресторане "Рыба мечты". Супруги с удовольствием наблюдали за выступлениями молодых артистов.

Источник — dni.ru
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Гость|04.05.2019 18:29|

Там, где Валерия плюс 35. Открытое платье по сезону

Гость|04.05.2019 21:04|

Престарелые го...Няшки

Гость|04.05.2019 22:45|

Гость писал(a):

Престарелые го...Няшки
Эт ты зря. Я б провел вечерок, токо ни одна из них со мной не пойдет, а с тобой тем более.

Гость|04.05.2019 23:12|

как девочка худенькая

Имя: Гость
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