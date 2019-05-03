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Полезное | «Стыдно признаться»: Салтыкова считает, что Началову можно было спасти

03.05.2019|15:37
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Ирина Салтыкова рассказала, что привело к трагедии. По ее мнению, проблемы у Юлии Началовой начались задолго до того, как об этом стало известно СМИ.

Звезда эстрады 90-х певица Ирина Салтыкова в эфире канала "Россия 1" высказалась на тему трагической смерти своей коллеги Юлии Началовой. Салтыкова убеждена, что такого конца можно было избежать, если бы вовремя были приняты меры.

Салтыкова, в частности, считает, что Юлия могла бы начать курс лечения той же подагры еще несколько лет назад, при проявлении первых симптомах болезни. Однако певице помешало безденежье, уверена Ирина.

"Не было денег у человека! И было стыдно признаться. Есть возможности в мире вылечить все ее болезни, которые у нее произошли. Хотя бы подагру, которая была изначально", – заявила Салтыкова.

Другие гости студии поддержали точку зрения певицы. Так, адвокат Анатолий Кучерна подчеркнул, что если бы Началова располагала энной суммой, то могла бы пройти операцию или курс лечения в той же Германии, где врачи точно поставили бы ее на ноги.

Как писали "Дни.ру", Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Могила звезды до сих пор буквально утопает в цветах, венках, свечах, мягких игрушках. По словам работников кладбища, место захоронения певицы – самая посещаемая. Сюда каждый день приходят люди.

Источник — dni.ru
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