03.05.2019 | 10:08

Полина Гагарина скрывает серьезные проблемы в семье. Однако некоторые детали выдают певицу с головой: наблюдатели отмечают попытки артистки подражать Анастасии Волочковой и странное поведение ее дочери.

Полина Гагарина показала свое истинное лицо, когда взялась подражать Анастасии Волочковой. Певица делает сахарное лицо на публике, снимается всей семьей в рекламе йогурта, но время от времени природная натура вылезает и берет свое, пишет популярный блогер.

"Полина пьяная выскакивает из бизнес-класса к народу, чтобы порадовать его песней и пляской... Лучше всего понять человека можно по тому, кому он подражает", – комментирует появление в соцсети снимка со шпагатом артистки Лена Миро.

Блогер рассуждает о причинах проблем в воспитании дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которыми делился в соцсетях супруг певицы. "Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала", – напоминает Миро пост Исхакова.

Ничего удивительного в таком поведении ребенка Полины Гагариной блогер не видит. "Если в семье мама падает на пол, закатывает истерики, орет матом, а папа отвечает на запросы жены тем же самым, то и ребенок будет вести себя соответствующе, копируя поведение мамы и папы", - отмечает Миро (орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Прим. ред). "Откуда такие слова узнала? Ну, вообще, в два года ребенок говорит лишь то, что слышит", – считает блогер.

Еще больше Лену Миро поразили набежавшие в пост с советами "инстаграм-мамочки". Как выяснилось, они сталкиваются с теми же проблемами – дети так же ругаются матом и "сучат ножками-ручками". Блогер уверена, что такое поведение у детей появляется, когда мать смотрит "Дом-2", а вместо сказки на ночь ребенку прокручивает ленту Instagram.

В семьях, где детей воспитывают и любят, где родители не ругаются матом, а разговаривают достойно, дети в два года ведут себя адекватно, комментирует Лена Миро жалобы Полины Гагариной. Блогер не знает, чего можно ожидать от поколения детей, "зачатых после просмотра "Дома-2" и воспитанных инста-мамочкой". Миро предполагает, что ничего хорошего.