Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 мая 2019|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Полезное | Стало известно о проблемах в семье Гагариной

03.05.2019|10:08
Печать

Полина Гагарина скрывает серьезные проблемы в семье. Однако некоторые детали выдают певицу с головой: наблюдатели отмечают попытки артистки подражать Анастасии Волочковой и странное поведение ее дочери.

Полина Гагарина показала свое истинное лицо, когда взялась подражать Анастасии Волочковой. Певица делает сахарное лицо на публике, снимается всей семьей в рекламе йогурта, но время от времени природная натура вылезает и берет свое, пишет популярный блогер.

"Полина пьяная выскакивает из бизнес-класса к народу, чтобы порадовать его песней и пляской... Лучше всего понять человека можно по тому, кому он подражает", – комментирует появление в соцсети снимка со шпагатом артистки Лена Миро.

Блогер рассуждает о причинах проблем в воспитании дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которыми делился в соцсетях супруг певицы. "Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала", – напоминает Миро пост Исхакова.

Ничего удивительного в таком поведении ребенка Полины Гагариной блогер не видит. "Если в семье мама падает на пол, закатывает истерики, орет матом, а папа отвечает на запросы жены тем же самым, то и ребенок будет вести себя соответствующе, копируя поведение мамы и папы", - отмечает Миро (орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Прим. ред). "Откуда такие слова узнала? Ну, вообще, в два года ребенок говорит лишь то, что слышит", – считает блогер.

Еще больше Лену Миро поразили набежавшие в пост с советами "инстаграм-мамочки". Как выяснилось, они сталкиваются с теми же проблемами – дети так же ругаются матом и "сучат ножками-ручками". Блогер уверена, что такое поведение у детей появляется, когда мать смотрит "Дом-2", а вместо сказки на ночь ребенку прокручивает ленту Instagram.

В семьях, где детей воспитывают и любят, где родители не ругаются матом, а разговаривают достойно, дети в два года ведут себя адекватно, комментирует Лена Миро жалобы Полины Гагариной. Блогер не знает, чего можно ожидать от поколения детей, "зачатых после просмотра "Дома-2" и воспитанных инста-мамочкой". Миро предполагает, что ничего хорошего.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!