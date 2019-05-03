03.05.2019 | 16:13

В Пензу самопровозглашенный король эстрады прибыл через день после юбилейного концерта Аллы Пугачевой, на котором экс-супруг Примадонны был в числе почетных гостей. В своем Инстаграме Филипп Бедросович написал, что пензенский концерт посвящает именно юбилярше.

В прошлый раз Киркоров привозил в Пензу шоу под скромным названием «Я». Теперь же в творческом тандеме с легендарным Франко Драгоне - режиссером головокружительных концертов в Лас-Вегасе и выступлений знаменитого «Цирка дю Солей» была создана программа «Я + R - Цвет настроения синий».

И если прошлое шоу приводило поклонников Филиппа Бедросовича в восторг, то новое оказалось и вовсе на уровне лучших мировых стандартов, в чем пензяки смогли убедиться лично в минувшую пятницу.

Некоторые фанатки артиста дежурили у служебного входа, особенно выделялись две дамы из московского фан-клуба Киркорова, державшие в руках по огромному букету. Правда, кумира они так и не дождались. Оказалось, что в ККЗ «Пенза» тот приехал сразу с поезда, причем в город Киркоров прибыл в собственном прицепном вагоне.

К началу шоу зал был практически полон, несмотря на то что билеты стоили от двух до шести тысяч рублей. Одна из поклонниц в первом ряду даже пришла на концерт с принтом своего кумира. А всем желающим предлагалось купить диски с песнями Филиппа Бедросовича, его автографы, футболки с изображением короля эстрады и даже фирменный парфюм за «скромные» 2 500 рублей.

За последний год после хитов «Цвет настроения синий», «Ибица» и дуэта с пензяком Егором Кридом «Цвет настроения черный» контингент, посещающий концерты Филиппа Киркорова, заметно омолодился.

Шоу началось с выступления барабанщиков, колотивших своими палочками… по жестяным бочкам. После чего под овации зрителей появился сам виновник торжества, закутанный в золотой плащ, с песней «Включаем радость». А следующей была «Цвет настроения черный», причем изображение Егора Крида проецировалось на большом экране.

«Счастлив вас видеть в таком количестве и слышать. Мы встречались много раз, и всегда я очень хотел вас удивить. Наверное, у меня это получалось неплохо, если сегодня вы в очередной раз собрались и нет ни одного свободного места. Я очень дорожу этим доверием, вашей любовью и отношением ко мне», — таким было обращение певца к пензякам.

Почти 30 песен без антракта, живой звук, фантастическая графика на огромных 3D-экранах… На сцене более двух часов, сменяя друг друга, появлялись барабанщики, акробаты, роботы, монстры и даже пара снежных людей. А сам звездный гость раз десять менял наряды, каждый из которых обошелся ему, наверное, в небольшое состояние.

Например, Киркоров поразил публику ярко-красным платьем, в котором пел про «Марию Магдалину». Причем каждый раз он пел «Магдалена», видимо, считая, что это производное от имени Лена. Мелькала в ходе шоу и расшитая стразами перчатка, совсем как у Майкла Джексона.

Чего у Киркорова не отнять, так это умения выкладываться на сцене. Исполняя пронзительную песню «Снег», он даже прослезился, а следом заставил зал хором петь припев к «Жестокой любви».

В какой-то момент Филипп Бедросович решил снова обратиться к публике, но лучше бы он этого не делал. «Ваши аплодисменты, Ижевск! — крикнул певец в микрофон и тут же поправился: — Ой, Пенза!» Откуда всплыл Ижевск — непонятно, столица Удмуртии вообще отсутствует в гастрольном графике артиста.

Не обошлось и без хождения исполнителя в зал, во время которого Киркорова засыпали цветами, а желающие даже смогли поцеловать Филиппа в щечку. Дойдя до инвалидов-колясочников из «Квартала Луи», артист сделал с ними селфи на их телефон.

В финале шоу артист вышел к публике на бис, и тут зрители ринулись к сцене, поближе к кумиру, благо что охрана этому не препятствовала. Да и Киркоров в порыве чувств вновь спустился к поклонникам, позировал для селфи, даже обнимался с самыми напористыми фанатами. А девочку лет семи вовсе посадил на плечо и поднялся с ней на сцену.

Из киноконцертного зала Киркоров отправился сразу на вокзал, а чуть позже в своем «Инстаграме» выложил фото из собственного вагона, написав, что едет в Москву продолжать праздновать юбилей Примадонны.

Яков Белкин, Олеся Андреева