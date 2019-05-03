03.05.2019 | 16:41

Серьезно пострадавшая в ДТП певица МакSим все еще находится под наблюдением врачей. Более того, в палату к ней пригласили служителя церкви.

Серьезно пострадавшая в автокатастрофе певица Макsим вынуждена оставаться под наблюдением врачей. Исполнительница разбилась по дороге в аэропорт за границей. Около двух недель она пролежала в клинике в другой стране, а теперь на частном самолете ее перевезли в Москву, сообщает портал "7 Дней".

Издание также публикует снимки и видеоролик с певицей. На кадрах МакSим находится в палате в одной из столичных клиник и скрывает лицо. На кушетке рядом с ней сидит православный священник.

Перед майскими праздниками исполнительница через своего представителя Маргариту Соколову обратилась к поклонникам, заявив, что все еще плохо себя чувствует, однако идет на поправку. МакSим доложила фанатам, что исправно выполняет все назначения лечащего персонала и рассчитывает на свое скорое выздоровление.

Ранее сообщалось, что в результате аварии певица получила серьезные повреждения – все тело певицы покрыли гематомы. Более того, появлялась информация, что Макsим кратковременно потеряла память и несколько дней приходила в себя после случившегося.

Многие интернет-пользователи гадают, что могло произойти с певицей. История с ДТП выглядит загадочной. Неизвестно многое: в какой стране попала в аварию девушка, как это произошло, пострадал ли еще кто-то. Поклонники певицы узнали о происшествии лишь спустя две недели после ДТП.

Некоторые считают, что подобная таинственность является своего рода пиаром. Ведь сейчас к Макsим приковано внимание не только фанатов, но и журналистов, которые внимательно следят за состоянием здоровья артистки. Напомним, в декабре 2018 года певица выпустила новый альбом #Полигамность.