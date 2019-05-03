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Полезное | «Божья кара»: Топалов исповедался и попал в ДТП

03.05.2019|10:27
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Популярный российский певец, экс-солист группы «Smash!!» Влад Топалов на своей странице в социальной сети Instagram сообщил поклонникам, что попал в неприятную историю. Влад стал участником дорожно-транспортного происшествия, произошло это сразу же после посещения артистом церкви.

Накануне ЧП Топалов гостил у друга, но несмотря на это на следующий день нашел в себе силы и в 5 часов утра отправился в храм для исповеди и причастия.

«Все сделал. И на 7-м небе от счастья ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26-м км трассы в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круиз-контроле» 115 км/ч», — сообщил в Instagram Влад.

Как уточнил Топалов, за рулем второго автомобиля находился пенсионер. Пожилой мужчина не мог избежать ДТП, так как его самого подрезали: «Он растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС». (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. редакции).

Певец расстроился из-за разбитой машины, но зла на виновника аварии не держит: «И вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Как злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Все бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы».

После инцидента Топалов порекомендовал беречь друг друга и быть аккуратнее на дорогах, а произошедшее он считает он считает «испытанием божьим».

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Гость|03.05.2019 10:56|

penzainform.ru писал(a):

Слава Богу, что

Вот пример, что исповедь не гарантия от несчастий. Всего лишь дань моде.

Гость|03.05.2019 15:42|

Долбо.., все давно отвернулись от попов, а он их ПОСЕЩАЕТ и наверняка одаривал.

Имя: Гость
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