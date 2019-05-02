Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 мая 2019|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Полезное | «Это было так страшно»: Ваенга рассказала о своей семье

02.05.2019|19:49
Печать

Елена Ваенга рассказала своим поклонникам, как ее семья переживала Великую Отечественную войну. По словам певицы, ее прадед был фронтовиком, но несмотря на это, в семье очень мало говорили о войне.

"Достаточно было посмотреть на лицо моей бабушки, чтобы понять, что дальше задавать вопросы про Блокаду не нужно. И что мог переживать взрослый, уже пожилой мужчина, мой прадед, вспоминая, что их было двадцать девять – он был тридцатым. И он выжил, а они все погибли…", – рассказала "Пятому каналу" Елена Ваенга.

Она добавила, что ни в коем случае бы не хотела войны для своих близких, потому что видела, что стало с людьми, которое пережили это тяжелейшее время – теперь они с большим трудом могут об этом рассказать. Ваенга подчеркнула, что сама даже представлять себе не хочет, как тяжело было ее родным.

"И 9 мая для меня будет, и я передам это своему ребенку… Потому что это было так страшно, и это было так важно для самых важных людей в моей жизни… У меня были очень хорошие бабушки и дедушки…", – говорит певица.

9 мая 2019 года наша страна отметит 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Только по приблизительным подсчетам историков, в период с 1941 — 1945 гг. потери СССР составили около 42 миллионов человек.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!