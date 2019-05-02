02.05.2019 | 19:49

Елена Ваенга рассказала своим поклонникам, как ее семья переживала Великую Отечественную войну. По словам певицы, ее прадед был фронтовиком, но несмотря на это, в семье очень мало говорили о войне.

"Достаточно было посмотреть на лицо моей бабушки, чтобы понять, что дальше задавать вопросы про Блокаду не нужно. И что мог переживать взрослый, уже пожилой мужчина, мой прадед, вспоминая, что их было двадцать девять – он был тридцатым. И он выжил, а они все погибли…", – рассказала "Пятому каналу" Елена Ваенга.

Она добавила, что ни в коем случае бы не хотела войны для своих близких, потому что видела, что стало с людьми, которое пережили это тяжелейшее время – теперь они с большим трудом могут об этом рассказать. Ваенга подчеркнула, что сама даже представлять себе не хочет, как тяжело было ее родным.

"И 9 мая для меня будет, и я передам это своему ребенку… Потому что это было так страшно, и это было так важно для самых важных людей в моей жизни… У меня были очень хорошие бабушки и дедушки…", – говорит певица.

9 мая 2019 года наша страна отметит 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Только по приблизительным подсчетам историков, в период с 1941 — 1945 гг. потери СССР составили около 42 миллионов человек.