04.03.2019 | 09:04

Смерть артиста и режиссера Андрейса Жагарса ударила не только по его поклонникам. Утрату тяжело переживают и знаменитости. Известная российская и украинская певица Мария Максакова выразила соболезнования культурной общественности в связи с трагедией.

Мария Максакова буквально не находит себе места из-за кончины Андрейса Жагарса. Певица откровенно высказалась о потере, передает издание rus.lsm.lv. "В наше злополучное время, когда жизнь, подобно средневековому захолустью, наводнена мерзавцами и подонками, невыносимо больно от такой потери", – заявила она.

Максакова убеждена, что Жагарс – редкий человек. "Ослепительный идеал мужской красоты, блестящий талант и, главное, удивительной душевной организации человек. Таких не бывает", – добавила певица.

Напомним, что Андрейс Жагарс умер 26 февраля 2019 года после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 4 марта.

Ранее сообщалось, что после убийства Дениса Вороненкова между оперной дивой Марией Максаковой и его близкими вспыхнула настоящая война. Родственники готовы обнародовать все грязные тайны, о которых молчит вдова беглого депутата.

Первая его жена Светлана Макеенко предоставила телевизионщикам шокирующие сведения. Женщина уверяет, что по распоряжению Дениса был убит муж его родной сестры Ирины. И Мария Максакова, возможно, замалчивает подробности этого страшного преступления.