Смерть артиста и режиссера Андрейса Жагарса ударила не только по его поклонникам. Утрату тяжело переживают и знаменитости. Известная российская и украинская певица Мария Максакова выразила соболезнования культурной общественности в связи с трагедией.
Мария Максакова буквально не находит себе места из-за кончины Андрейса Жагарса. Певица откровенно высказалась о потере, передает издание rus.lsm.lv. "В наше злополучное время, когда жизнь, подобно средневековому захолустью, наводнена мерзавцами и подонками, невыносимо больно от такой потери", – заявила она.
Максакова убеждена, что Жагарс – редкий человек. "Ослепительный идеал мужской красоты, блестящий талант и, главное, удивительной душевной организации человек. Таких не бывает", – добавила певица.
Напомним, что Андрейс Жагарс умер 26 февраля 2019 года после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 4 марта.
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