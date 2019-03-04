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Полезное | Смерть близкого человека сильно расстроила Максакову

04.03.2019|09:04
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Смерть артиста и режиссера Андрейса Жагарса ударила не только по его поклонникам. Утрату тяжело переживают и знаменитости. Известная российская и украинская певица Мария Максакова выразила соболезнования культурной общественности в связи с трагедией.

Мария Максакова буквально не находит себе места из-за кончины Андрейса Жагарса. Певица откровенно высказалась о потере, передает издание rus.lsm.lv. "В наше злополучное время, когда жизнь, подобно средневековому захолустью, наводнена мерзавцами и подонками, невыносимо больно от такой потери", – заявила она.

Максакова убеждена, что Жагарс – редкий человек. "Ослепительный идеал мужской красоты, блестящий талант и, главное, удивительной душевной организации человек. Таких не бывает", – добавила певица.

Напомним, что Андрейс Жагарс умер 26 февраля 2019 года после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 4 марта.

Ранее сообщалось, что после убийства Дениса Вороненкова между оперной дивой Марией Максаковой и его близкими вспыхнула настоящая война. Родственники готовы обнародовать все грязные тайны, о которых молчит вдова беглого депутата.

Первая его жена Светлана Макеенко предоставила телевизионщикам шокирующие сведения. Женщина уверяет, что по распоряжению Дениса был убит муж его родной сестры Ирины. И Мария Максакова, возможно, замалчивает подробности этого страшного преступления.

Источник — dni.ru
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Гость|04.03.2019 09:08|

Даже в глубинке уделяют повышенное внимание изменникам Родины, скорбя за их личную жизнь. Одна из главных новостей соболезнование гулящей женщины

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