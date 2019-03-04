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Полезное | Счастливая Муцениеце ушла в отрыв после долгожданного сюрприза

04.03.2019|12:58
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Жена известного актера Павла Прилучного порадовала поклонников новыми видеокадрами. Агата Муцениеце показала закулисье светских вечеринок.

Актриса регулярно публикует для фанатов видеоролики и фото в соцсетях. Кроме того, Агата Муцениеце ведет свой влог на YouTube.

Девушка не скрывает, что обожает роль видеоблогера. И супруга Прилучного прекрасно с ней справляется. А недавно актер порадовал возлюбленную подарком, сообщают "7Дней". Муцениеце получила от избранника новенькую видеокамеру и ушла в отрыв в своем хобби, с радостью записывая новые ролики.

Сюрприз очень обрадовал Агату. "Я всегда с собой беру видеокамеру", – с таким девизом артистка идет по жизни. Прилучный увлечение жены одобряет.

Муцениеце показала новые кадры из закулисья светских вечеринок. А ранее знаменитость разыграла поклонников, рассказав на видео, что Павел развелся с ней и ушел из семьи. При этом почти сразу актриса пояснила, что это шутка. "Ага! Попались!" – смеялась девушка.

Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце уточнила, что Павел Прилучный в Калининграде на съемках. А в семье все хорошо, и слухи о разводе не имеют под собой оснований, заключила она.

Напомним, что Агата Муцениеце завела канал на YouTube и выпустила первую серию "Прилучных будней" в октябре 2016 года. В видеодневнике жена Прилучного показывает жизнь звездного семейства и делится новостями из рабочих актерских будней.

Источник — dni.ru
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