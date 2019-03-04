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Полезное | Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте

04.03.2019|12:49
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В первое воскресенье марта Алла Пугачева по традиции устроила праздник, на котором торжественно заявила, что разрешает весну. По такому случаю Примадонна собрала родственников и друзей.

Этот праздник Алла Пугачева придумала много лет назад. По традиции артистка позвала самых близких и дорогих людей, среди которых громогласно объявила: "Весну разрешаю!"

На сей раз Примадонна закатила торжество в одном из столичных заведений. Судя по публикациям в соцсети Instagram, на мероприятии отметились певица Жасмин, давняя приятельница Аллы Пугачевой Алина Редель, Ида Достман, дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, актриса Ирина Мирошниченко, ее коллега Сергей Шакуров и многие другие.

Что касается близких, на праздник пришли молодой муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, признавшийся в Stories, что предпочитает водку прочим спиртным напиткам, старший внук Никита Пресняков с женой Аленой и, разумеется, старшая дочь Кристина Орбакайте.

Не обошлось без желтых цветов, которые якобы любимые у Примадонны. Желтые тюльпаны, мимоза, розы и прочие благоухающие растения заполнили ресторан.

Орбакайте принесла большой букет из разных цветов желтого цвета. Однако почему-то дочь так и не отдала его Пугачевой. Судя по видео, которое выложила в Stories артистка, с цветами наперевес она подошла к матери, поцеловала в щеку, приветствуя, но та букет не взяла. Возможно, была слишком занята гостями.

Алла Пугачева была дивой на празднике. Для мероприятия Примадонна выбрала черно-белое платье-рубашку до щиколотки, которое дополнил большой черный бант на голове. Звезда не только уделила внимание всем гостям, но и исполнила свою легендарную композицию "Женщина, которая поет".

Источник — dni.ru
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