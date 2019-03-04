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Полезное | Борис Моисеев узнал дату своей смерти

04.03.2019|12:54
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Известный певец обратился к гадалке. Она предсказала, когда Борис Моисеев уйдет из жизни.

65-летний артист заявил, что это произошло во время гастролей в Париже. Гадалка сказала Борису Моисееву, что он умрет в 86 лет.

При этом женщина отметила, что в 55 лет у него будет творческий расцвет, сообщает StarHit. И оказалась права – в этом возрасте исполнитель активно гастролировал, записывал альбомы и был востребован.

Моисеев с интересом, но осторожно относится к мистике. Раньше перед выступлениями артист обходил зал с колокольчиками и дышал в обувь. По его словам, ритуалы срабатывали: концерты проходили при полных аншлагах.

Восемь лет назад у Бориса случился инсульт. Однако исполнитель отметил, что переживать за его здоровье не стоит: "Регулярно посещаю врачей, пью назначенные таблетки. Были проблемы с сахаром в крови, в течение года наблюдался у специалистов, все восстановили. Теперь слежу за питанием".

Борис Моисеев признался, что отказался от любимых жареных макарон, частично – от булочек и пирожков. А вот курить артист никак не может бросить, в чем кается. "Но с алкоголем давно покончено! Периодически приходит домработница, помогает убраться в квартире, что-то приготовить", – поделился певец.

Рассказал Борис Моисеев и об отношениях с Аллой Пугачевой. Он опроверг слухи о том, что они плохие. В то же время певец сказал, что раньше у них с Примадонной были конфликты, но им удалось простить друг друга и забыть обиды.

Источник — dni.ru
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